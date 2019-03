Justin Bieber llora en su concierto en Alemania

Justin Bieber no para. El cantante está desbordado de trabajo con su gira 'Purpose Tour' que no para de sorprendernos. Durante su último concierto en Alemania en la ciudad de Frankfurt ha roto a llorar de emoción y no tenía consuelo, necesitaba a alguien que subiese al escenario y le secase las lágrimas, ¡qué sentimental está!

El soponcio de Justin seguramente tenga que ver con algún periodo de su vida en el que se ha inspirado para escribir el tema. Como ya parece ser costumbre, el cantante se sienta en el escenario para interpretar 'Purpose', un emocionante tema con una gran carga sentimental, pero esta vez se le ha ido de las manos y ha roto a llorar en medio de la actuación hasta el punto de no poder seguir cantando.

En las imágenes que ha compartido HollywoodLife.com se ve a un emocionado Bieber que tiene que usar su camiseta para conseguir secarse las lágrimas que no pudo contener, y tomarse unos segundos para recomponerse antes de seguir cantando. Pero como era de esperar, sus incondicionales fans no dejaron de apoyarle y de gritar la letra de su canción consiguiendo que se sintiese arropado y continuase con la actuación. El cantante seguro que está muy orgulloso de todos los asistentes al concierto que le dieron las fuerzas necesarias para reponerse en ese momento de apogeo de sentimientos que le invadió.

Y esperamos que mantenga toda esa energía para el próximo concierto en España donde sus miles de fans se dejaran la garganta acompañando a su ídolo en cada uno de los temas que interprete.