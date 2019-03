Justin Bieber lanza un mensaje a Selena Gomez a través de su Instagram: “A veces el amor no es un sentimiento, sino una opción”

No sabemos cuánto durará este culebrón, lo que está claro es que va para largo. Justin Bieber y Selena Gomez pusieron fin una vez más a su relación y, desde entonces, los tiras y aflojas con indirectas no paran de sucederse.

Así vimos hace unos días como la cantante y actriz publicaba el videoclip de ‘The heart wants what it wants’ (El corazón quiere lo que quiere), en el que aparece llorando contando una desgarradora historia de amor que muy bien podría asemejarse a la que ella ha vivido con el canadiense.

La respuesta de Bieber no se ha hecho de esperar y este ha sido el mensaje que le ha lanzado a su ex a través de su Instagram: “Sometimes love isn´t a feeling but a choice” (A veces el amor no es un sentimiento, sino una opción).

¿Cómo se habrá tomado esta declaración Sele? ¿Optará por volver con él?