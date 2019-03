Justin Bieber y Kendall Jenner, juntos en unas imágenes que incrementan los rumores de romance

Aunque Justin Bieber y Kendall Jenner han asegurado en varias ocasiones que entre ellos no hay nada de nada, lo cierto es que las últimas imágenes que ha publicado el cantante en su cuenta personal de Instagram podemos decir que… 'Love is in the air'.

En las instantáneas Justin y Kendall aparecen muy juntos, con Bieber mirando sobre el hombro de Kendall y agarrándola por la cintura, mientras la hermana de Kim Kardashian le hace carantoñas a un perrito y toman el sol en Los Ángeles con un bikini amarillo y blanco y una larga falda rosa.

Unas imágenes que han hecho que su posible amor vuelva a estar en boca de todos, y es que aunque digan que son solo amigos, su tonteo, sus muestras de cariño y todo el tiempo que pasan juntos, hacen que estos rumores cobren más fuerza que nunca.