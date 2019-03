Justin Bieber, Katy Perry y Lady Gaga, protagonistas de los premios Billboard

Los esperados premios Billboard ya tienen ganadores en este 2012. Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga o Adele fueron los galardonados en una gala colmada de tristeza por las ausencias de grandes estrellas de la música como Donna Summer, Robin Gibb y como no, Whitney Houston.

Justin Bieber fue uno de los encargados de llenar ese vacío. El joven cantante, que llegó muy sonriente a la gala y sin su chica Selena Gómez, se hizo con uno de los galardones: el de 'mejor artista en medios sociales'. Katy Perry tampoco se quedó atrás. La estadounidense, con nuevo look y en compañía de su abuela, recibía el premio a 'figura prominente'.

La excéntrica Lady Gaga, venció como 'mejor artista dance' y Adele lo hizo en la categoría de 'mejor canción alternativa' por 'Rolling in the Deep' y 'mejor artista femenina'. Sin embargo, ninguna de las dos estuvo presente en la entrega de premios a pesar de ser algunas de las afortunadas.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con el homenaje a Whitney Houston, con la canción 'I Will Always Love You'. Su hija Bobbi Kristina no quiso perderse la actuación en honor a su madre y asistió a una gala entristecida por otras dos pérdidas más: la Donna Summer y la de Robin Gibb.

Una noche de premios, de ausencias… pero sobre todo, protagonizada por la mejor música y los mejores artistas de nuestro tiempo.