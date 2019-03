Justin Bieber insulta y escupe a la cara a un DJ en un local de Ohio

No hay en el que Justin Bieber no sea noticia y no desde luego por sus buenos actos. Resulta que cuando todavía no se nos había olvidado que orinó en el cubo de una fregona, ahora llega otra nueva polémica.

El cantante insultó y escupió a un DJ de un local de Ohio. Al parecer, pensó que le estaba echando fotos con el móvil sin que él se diera cuenta, y se lanzó a por él hasta tal punto de que el chico acabó con un salivazo en mitad de toda la cara.

“Dos de sus guardaespaldas se acercaron a mí y me dijeron que yo estaba tratando de tomar fotos de Bieber”, declaró el agredido. Es más, le quitaron el teléfono y empezaron a buscar las imágenes pero no había ninguna. Momentos después, Justin se lanzaba a por él: “Insultó a mi madre, a mi padre, a mí y finalmente me escupió”, declara el chico.

El DJ no descarta denunciar al ‘principito del pop’, aunque considera que quizás se puso excesivamente nervioso porque se encontraba en un local donde la entrada no estaba permitida a menores de 21 y él tiene 19. ¿Es este motivo para liarla así?