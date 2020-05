Después de que este pasado enero estrenara en YouTube 'Justin Bieber: Seasons', donde mostró el proceso de creación y grabación de su trabajo discográfico 'Changes'; el cantante canadiense y su mujer, Hailey Baldwin, regresan con un nuevo reality que estrenaron este lunes en Facebook Watch 'The Biebers'.

Un programa donde la famosa pareja comparte con sus seguidores algunos aspectos de su vida privada como por ejemplo cómo están viviendo el confinamiento por el COVID-19 en su casa de Toronto.

Pero además, Bieber y Hailey se han atrevido a compartir detalles tan personales como el momento en el que rompieron…

Aunque Bieber y la modelo se conocen desde pequeños, no fue hasta 2016 cuando decidieron pasar a ser algo más que amigos. Pero tras varios meses juntos, el cantante decidió retomar su relación con Selena Gomez y ella volvió con otro exnovio.

Pero tras romper estas relaciones, ambos se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro y que debían estar juntos. Unos meses que, según aseguran, les sirvió para reflexionar y encontrar el equilibrio y ver lo importante que eran uno en la vida del otro.

"Solo recuerdo que me preocupaba tanto por ti que pensé: 'Ni siquiera me importa si él está en mi vida, de una manera romántica. Solo me preocupo por él tanto que quiero que estemos el uno en la vida del otro, y eso está bien'", confiesa la modelo.

A los pocos meses de regresar juntos, Justin y Hailey se casaron en secreto y de forma inesperada en un juzgado de Nueva York. Una boda que meses más tarde decidieron celebrar junto a todos sus invitados en una gran boda que festejaron el pasado mes de octubre de 2019.

Seguro que te interesa...

El desafortunado comentario de Justin Bieber sobre el coronavirus que ha enfadado enormemente a sus fans