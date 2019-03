Justin Bieber y Hailey Baldwin están juntos en el mismo hotel de París

De piedra se han quedado los usuarios en las redes sociales tras enterarse de que Justin Bieber y Hailey Baldwin han protagonizado un reencuentro en un famoso hotel de París. Sin embargo, pese a que en un principio pensábamos que se trataba de un reencuentro concertado por ellos, lo cierto es que ha sido el destino quien les ha puesto a la expareja en el mismo lugar y en la misma fecha. Hailey Baldwin y Justin Bieber cuando estaban juntos | Redes Sociales De hecho, no existe una buena relación entre ambos. En una de las últimas entrevistas que concedió Baldwin, cuando le preguntaron por la relación entre el intérprete de 'What Do You Mean?' y Sofia Richie, la modelo respondió muy contundente: "No quiero hablar de eso". La expareja protagonizó grandes titulares con su relación: su viaje a México, las imágenes en las redes sociales, el beso que confirmó su relación… ¿Habrán conseguido limar asperezas?

Since the secret is out anyway... Hailey is staying at Le Royal Monceau, same hotel as Justin (via @CelebsinParis). — Hailey Baldwin News (@HailsUpdates) 19 de septiembre de 2016

When asked about Justin Bieber, Hailey said: "I don't want to talk about it." and her manager stopped the question. — Hailey Baldwin News (@HailsUpdates) 19 de septiembre de 2016