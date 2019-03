Justin Bieber se hace un selfie con Jennifer Aniston, una de las mejores amigas de Selena Gomez

Justin Bieber ha publicado una foto en su cuenta de Instagram presumiendo de estar con una mujer "de armas tomar": la actriz Jennifer Aniston, 25 años mayor que Justin. Desde luego, si hay algo especial en esta imagen porque es súper amiga de Selena Gomez.



Recientemente, durante una entrevista para la radio neoyorquina KTU la cantante dijo: “Hemos hecho pizzas es su casa”, y añadió: “Ella es muy fresca y muy dulce. Me da consejos maternos”.

En el nuevo disco de Justin titulado ‘Porpuse’ hay sitio para Selena y todo indica a que también lo hay en su corazón. El cantante ha compuesto otra canción en la que en su letra se hace evidente que quiere volver con ella. Su nuevo single se llama 'No pressure'. En ella dice que él ha cambiado toda su vida y que no quiere pasar ni un segundo sin ella. ¡Ni un sengudo!



¿Quedará Selena rendida a sus palabras llenas de intenciones de volver con ella? ¿O será demasiado tarde? En sus letras, el romántico Justin también dice que él ha estado llamando a una chica que no ha respondido a sus llamadas.

Está claro que Justin se ha dado cuenta de lo especial que es Sele para él y éste le envía mensajes subliminales escritos en sus canciones porque la quiere de vuelta en su vida. Pero como dice su canción: "con calma, sin prisas, sin presión..."