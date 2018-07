Justin Bieber se hace un nuevo tatuaje en la cara

Lo de Justin Bieber con los tatuajes ya es puro vicio, el cantante ha vuelto a tatuarse una vez más. Lo que no esperábamos es que Bieber iba a tatuar una de las partes de su cuerpo que más enamora a sus fans: su cara.

El intérprete de 'Sorry' ha dejado a sus fans alucinados con esta decisión, Bieber ha decorado su ojo derecho con una pequeña cruz.

Los haters del cantante no se han hecho esperar y las redes sociales se han llenado de comentarios ofensivos contra él. Y es que aunque Bieber es uno de los artistas con más tatuajes en su cuerpo, hasta el momento el cantante podía elegir si enseñarlos o no cubriéndolos con ropa, pero el de su cara va a ser difícil de tapar a no ser que se ponga una careta. ¿Qué te parece el nuevo tatuaje del principito del pop?