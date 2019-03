Justin Bieber habla sobre Hailey Baldwin: "Ella es alguien a quien realmente quiero"

Aunque ya no nos creemos nada sobre la relación de Justin Bieber y Hailey Baldwin, el cantante ha hablado por primera vez sobre su relación con la modelo en una amplia entrevista que ha concedido a la revista GQ.

Un reportaje en el que podemos disfrutar una vez más de la maravillosa anatomía y los posados más sensuales del cantante. Y no solo eso, sino que Bieber ha hablado por fin sobre la extraña relación que mantiene con Hailey desde hace meses.

"Ella es alguien a quien realmente quiero. Pasamos mucho tiempos juntos", confesaba Bieber a GQ.

La estrella también ha querido hablar sobre otro de los temas que tanta polémica ha creado, y es que cuando sacó a la luz su canción Sorry fueron muchos los que pensaron que era una disculpa por su comportamiento, pero parece que no: "La gente pensó eso, que pedía disculpas con esa canción. Realmente no tiene nada que ver con eso Se trataba de una chica".

Una entrevista de lo más sincera donde el cantante abre su corazón, además de protagonizar unas instantáneas que derretirán muchos corazones.