Justin Bieber habla de boda entre Liam Payne y Cheryl Fernandez

El cantante Justin Bieber ha hablado en una entrevista para el Daily Star de la relación sentimental entre Liam Payne y Cheryl Fernandez, una relación que sigue dando mucho que hablar.

Pese a que muchos pensarán que Justin no es un romántico, ha dedicado unas bonitas palabras a la pareja: "Ella parece que está más feliz de lo que la he visto nunca. Es bonita dentro y fuera, así que se merece toda la felicidad del mundo. Liam es un chico genial, todos los chicos de One Direction lo son. Ellos deben asegurarse de que estaré invitado a la boda".

Pero… ¿Qué ha dicho Bieber? ¿Ha mencionado una posible boda? Puede que el cantante nos haya dado la noticia del año hablando de la primera boda de un One Direction. ¡Qué emoción!

Liam Payne hace oficial su relación con Cheryl Cole con su perfil de Instagram | Instagram

Además, el principito del pop ha mencionado una colaboración con Cheryl Fernández que llegará dentro de poco tiempo. "Creo que este año va a ser el año en que grabemos juntos. Es algo que ambos queremos hacer", decía el intérprete de 'Sorry'.