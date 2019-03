Justin Bieber es grabado mientras canta a dúo en un coche con James Corden

El cantante participó en el programa: ‘The late late show’

Justin Bieber ha participado en el programa de James Corden, 'The late late show', el programa consiste en grabar a famosos mientras cantan a dúo con el presentador en modo karaoke. Justin cantó 'Baby', uno de sus primeros éxitos, si aún no has visto el vídeo, aquí lo puedes encontrar, no tiene desperdicio.