Justin Bieber gana la celebrity batalla semana con el augurio de que ‘estrellará’ antes que Miley Cyrus su carrera

¿Quién estrellará antes su carrera: Justin Bieber o Miley Cyrus? Esa era la pregunta que os planteábamos al comienzo de la semana y a través de vuestras votaciones y comentarios ha habido un claro ganador: ¡Bieber!

El canadiense se ha impuesto por goleada a Miley y, aunque quizás no sea motivo de celebración, se ha llevado el preciado galardón. La ‘guerra’ ha sido encarnizada y sobre el ‘ring’ ambos lo han dado todo, pero los escándalos y polémicas que en las últimas semanas han rodeado al cantante le han servido para alzarse como claro vencedor.

A través de vuestros comentarios habéis defendido vuestra postura, y esta semana los tres comentarios de los recibidos a través de las redes sociales de Celebrities.es o de la propia noticia, han sido:

Con la medalla de bronce se queda Johanna Sweeran, por ser clara pero concisa:

“Justin la estrellará primero, está muy perdido”

El segundo puesto es para Marisa Peke-peke, que tiene claro qué es lo que está sucediendo:

“Creo que lo de los dos es una estrategia muy bien planeada para desvincularse del público infantil...”

Y el comentario ganador de esta semana es el de chaimaa28, que ha dejado bien clara su postura:

“Justin Bieber esta clrísimo...soy beliber perolo que hace ya a llegado a un límite, sule pasar que cuando tienes mucho dinero no sabes en que gastartelo...en cambio Miley (soy smiler, mas que beliber) hace todas esas cosas porque tiene un plan en mente... Si miley no hubiera echo lo que esta haciendo ahora...creeis que tendrá los mismos fans, las mismas visitas, la misma fama...? -NO. Pero justin no tiene excusa, si siguiese como antes,el típico niño bueno que solo quiere pasarselo bien tendrían los mismos fans, la misma fama... Desde mi punto de vista Justin termnará con su carrera”

¡Enhorabuena (o no) Bieber! Y, por supuesto, a la ‘comentarista’ estrella: chaimaa28.