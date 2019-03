Justin Bieber, fotografiado a la salida de una peluquería con el pelo teñido de rubio platino

Año nuevo... ¿pelo nuevo? Parece ser que Justin Bieber está decidido a terminar este 2014 con un look diferente al que estamos acostumbrados a verle, pues en las últimas fotos que han podido conseguir los paparazzis, Justin luce su pelo teñido de rubio platino.

El cantante canadiense fue fotografiado a la salida de una peluquería de Los Ángeles y, aunque intentó tapar su nueva imagen con una gorra, (quizás porque quiere sorprendernos a tod@s en exclusiva a través de su cuenta personal de Instagram), los intrépidos objetivos fueron capaces de dejarnos esta reveladora instantánea. Como era de esperar, sus seguidor@s no han tardado en comentar este cambio de look a través de las redes sociales, y las opiniones son de lo más variadas: algunos adoran el rubio oxigenado, otros piensan que este color está muy pasado de moda, y otros simplemente están impacientes por ver el próximo selfie de Bieber mostrando este nuevo look.

Ya sabíamos que de peque Justin se teñía todos los veranos de rubio platino porque quería ser como Eminem, aunque esta vez las causas que le han llevado a este 'pelo pollo' no están del todo claras. Y a vosotros celebritieros, ¿os gusta el nuevo look de Bieber? ¿A lo mejor ha querido copiar el mismo tinto que el de Hailey Baldwin, con la que actualmente se le relaciona?