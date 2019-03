Justin Bieber, expulsado de un lujoso hotel en París por molestar a los clientes

Últimamente no para de sorprendernos, y es que después de su intento de agresión a un paparazzi, el abucheo de sus fans por llegar con retraso a un concierto, su hospitalización en Londres, la cancelación de su concierto en Lisboa por no vender entradas y de la actuación en Bilbao por problemas logísticos, Justin Bieber la ha vuelto a 'liar'. Y no, no se trata de 'amoríos'.

Al parecer, el cantante de 19 añitos que tantos 'noticiones' nos da, ha sido 'invitado a salir' del Hotel Le Meurice de París en el que se hospedaba los días antes de su actuación en esta ciudad y en el que tenía reservados siete suites y dos pisos completos. Dicen que los motivos no son otros que la mala conducta del cantante y las molestias que unas 500 'beliebers' han causado a otros huéspedes.

El representante de Justin no tardó en hacer unos declaraciones: "No ha sido echado del hotel. Él decidió cambiarse al Hotel Mandarin Oriental porque no había suficiente seguridad en el hotel para controlar a la multitud. No había ni siquiera una entrada subterránea para él y la seguridad era demasiado mala dado el tamaño de la multitud".

Frente a los rumores, el Hotel Le Maurice ha querido quedar 'libre de culpa': "Justin Bieber había abandonado efectivamente el establecimiento de ir a otro lugar, pero no sabemos dónde. Esta es una decisión tomada por él o su equipo". En cualquier caso, el cantante sigue tan contento y parece que le encanta la ciudad en la que se encuentra. "Amo París", publicó en su cuenta de Twitter. ¡Ay Justin, qué peligro tienes!