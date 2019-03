Justin Bieber un experto con sus manos

El cantante Justin Bieber no sólo sabe cantar y elegir peculiares modelitos sino que también es un experto masajeador de pies. Hasta tan punto domina sus dotes que no hay más que mirar la cara de éxtasis que tiene Selena Gómez en plan “Oh Justin no pares sigue, sigue... “.

Ellos muy enamorados y tortolitos ellos tienen costumbres un poco peculiares de tipo: hay una fiesta – al fondo de la habitación - y pasan de sus invitados por irse a hacer piececitos, tienen posavasos pero no apoyan ni el vaso ni la botella en ellos y además son de lo más liberales y se pasean por la casa enseñando carne.

¿Quién le ha dicho a Justin que le queda bien ir con camiseta? Hijo, el corte de pelo te queda fenomenal, pero con lo guapo que estás vestidito... por qué te empeñas en dejarnos ver tus inexistentes pectorales.

Parece que el amor reina y para todas aquellas que amenazan a Selena Gómez por las redes sociales el canadiese se deja fotografiar por una amiga para que éste lo cuelgue en Twitter como diciendo yo hago lo que me sale de los pies.