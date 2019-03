Justin Bieber estrena su esperado y nuevo single: ‘What Do You Mean’

LO HA PROMOCIONADO INCANSABLEMENTE A TRAVÉ S DE MUCHAS CELEBRITIES

¡Por fin! Parecía que este día nunca llegaría pero el 28 de agosto ya está aquí y con ello… ¡El nuevo single de Justin Bieber! El cantante ha estado cebándolo durante las últimas semanas a través de cientos de celebrities que iban indicando la cuanta atrás con fotos publicadas en Instagram. Britney Spears, Austin Mahone, Kendall Jenner, Little Mix o Hilary Duff son tan sólo algunos de los famosos que han participado. ¿Todavía no lo has escuchado? ¡Dale al play!