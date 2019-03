Justin Bieber canta en directo el tema 'What do you mean'

en 'El Hormiguero 3.0'

Justin Bieber no podía abandonar el plató de 'El Hormiguero 3.0' sin deleitar a sus fans con su nueva canción 'What do you mean'. Un single que ha sido ya número uno de ventas en medio mundo, y ha conseguido récords en plataformas como Spotify, con más de 41 millones de reproducciones en una semana. El principito del pop ha conquistado a sus fans una vez más con su música, y es que Bieber solo hay uno.