Justin Bieber está muy celoso de Niall Horan por su acercamiento con Selena Gomez

'Ni come ni deja comer', así es Justin Bieber. Y es que después de enterarse de que su ex, Selena Gomez, ha pasado el día de San Valentín con el guapérrimo Niall Horan de One Direction, parece que Bieber está celosísimo.

Del amor al odio, y viceversa, hay solo un paso, no hay más que ver la guerra que Justin y Selena se declararon hace unos meses sacando trapos sucios sobre su relación.

Las redes sociales están que arden con los rumores y la noticia sobre la posible relación entre Selena y Niall, ¿se convertirán en una de las nuevas parejas más queridas por el fenómeno fan o la intención de Selena era darle celos a Bieber?