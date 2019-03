Justin Bieber está cansado de disculparse

Tras un año repleto de escándalos, Justin Bieber está ahora más tranquilo que nunca. El cantante ha concedido una entrevista a Women's Wear Daily en la que ha sido claro y tajante: está harto de disculparse.

"Definitivamente he asumido la responsabilidad tal y como voy creciendo, pero nunca me disculparé por ser humano y cometer errores", confesaba Bieber.

Y es desde hace tiempo vemos a Justin más centrado que nunca, además afirmó estar encantado con el momento profesional que está viviendo: "No creo que nadie haya dudado realmente de mi capacidad musical y eso es lo que me ha sostenido tanto tiempo, a pesar de todas las cosas negativas que se me atribuyen".

Además, el cantante ha afirmado que siempre se piensa mal de él desde un primer momento y pide que, por lo menos, se le dé el beneficio de la duda: "Creo que es solo parte del hecho de crecer, vivir y convertirse en un hombre o una mujer. Es un proceso de aprendizaje. Estoy muy feliz donde estoy en estos momentos, eso es seguro tomar un segundo para dar un paso atrás, evaluar la situación y pensar, OK, eso puede no ser verdad, o simplemente darme el beneficio de la duda. Eso es todo lo que pido".