Justin Bieber espera que Selena Gomez lo haya olvidado y encuentre de nuevo el amor

Justin Bieber quiere olvidar por completo su relación con Selena Gomez y un gran paso sería que ella encontrase de nuevo el amor. El cantante está intentado borrar cualquier huella de su relación, tanto es así que se está quitando el tatuaje dedicado a su ex. El intérprete de 'Love Yourself' se siente culpable de que Gomez no haya podido reemplazarlo.

"Por un lado, la idea de ver a Selena en una relación seria con otra persona sin duda sería difícil de tragar. Pero, por otro lado, él quiere que sea feliz. Él espera que ella le puede perdonar por heridas del pasado y no dejar que el drama afecte a su vida amorosa o más importante a su autoestima", revela una fuente cercana al cantante al portal Hollywoodlife.com.

Además, la misma fuente revela que el cantante siempre bromea con sus amigos de que Selena se va a quedar soltera para siempre ya ella está bastante rehacia a encontrar de nuevo el amor. La cantante de Hands to myself lo ha pasado muy mal por su polémica relación con Justin y no quiere que le vuelvan a hacer daño, pero de todas formas, envidia la idílica relación de su amiga Taylor Swift y Calvin Harris.