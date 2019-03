Justin Bieber entona su tema 'Nothing Like Us' al piano en el hotel Montage de Beverly Hills

¿UNA INDIRECTA PARA SELENA GOMEZ?

Tenemos nuevas noticias sobre Justin Bieber y Selena Gomez. Y es que resulta que el cantante ha vuelto a demostrar su amor hacia la exniña Disney una vez más. Bieber fue grabado entonando su tema 'Nothing Like Us' (la canción que todos consideran la banda sonora de la ruptura de la pareja) en el hotel Montage de Beverly Hills. ¿Una nueva indirecta de Bieber para Selena?