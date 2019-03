Justin Bieber, enganchado al juego de 'Pokémon Go' por Central Park

Desde que se lanzase la app de Pokémon Go, tal ha sido la aceptación que incluso ha provocado que los 21 millones de usuarios colapsen el servidor. ¡Ha sido más usada que Instagram y Whatsapp! Pero entre ellos se encuentra uno que no ha podido dejar de sorprendernos, Justin Bieber.

Ya sabemos de su adicción a Instagram y que no duda en subir varias fotos al día, pero verlo correr por Central Park, Nueva York, en busca de un pokémon no tiene precio. El artista se lanzó de manera temeraria a la carretera para cazar a un Gyarados. ¡Que las beliebers se quedan sin su ídolo! Pero no era el único, alrededor suyo había más personas queriendo cazar al mismo animal pasando por completo de la presencia de intérprete de 'Sorry'.

Pero no ha sido el único famoso que se ha enganchado al juego. Tyga, Ellen DeGeneres, Joe Jonas o Nick Jonas también han salido en busca de un pokémon. ¡Estas celebrities se apuntan a todo! Incluso el clan Kardashian-Jenner estaría pensando en cómo beneficiarse del fenómeno fan de la aplicación.