Justin Bieber se ha situado durante los últimos años en el foco mediático, y no precisamente por su carrera musical, sino por sus continuos problemas de adicción con las drogas y conductas agresivas en público que le han hecho sombra desde los 19 años, según confesó él mismo en sus redes sociales.

Durante el pasado mes de diciembre el intérprete de 'Baby' fue captado por los paparazzis en unas instantáneas que generaron gran preocupación entre sus seguidores debido a su extrema delgadez, y ahora sabemos el motivo real de su notable pérdida de peso, pues así lo ha revelado el cantante en su perfil de Instagram: "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No solo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud. Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca".

Si pensábamos que su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin había traído la paz absoluta a su vida, estábamos muy equivocados, el cantante lleva arrastrando estos problemas desde hace años, y a pesar de que su mujer ha sido un pilar fundamental en su vida, Justin debe seguir con el tratamiento, y así lo veremos en su próximo proyecto, el documental 'Justin Bieber: Seasons': "Todo esto será explicado en una serie documental que pronto colocaré en YouTube. ¡Se podrá saber todo lo que he estado combatiendo y SUPERANDO!", anunciaba el cantante en sus stories de Instagram, también aprovechó el momento para promocionar su nuevo sencillo después de cuatro años retirado de la música, 'Yummy'.

Seguro que te interesa...

La preocupante y muy notable delgadez de Justin Bieber