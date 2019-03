Justin Bieber enfada a sus fans reconociendo que Selena Gomez estaba preciosa

en la gala met 2015 de nueva york

Las fans de Justin Bieber están muy enfadadas porque el cantante ha dicho que Selena Gomez estaba guapísima en la MET. Ambos coincidieron en la gala y después acudieron a una fiesta de Rihanna. Justin no pudo evitar fijarse en su ex, porque sin que nadie le preguntase declaró antes los medios: "Selena estaba preciosa en la Met". Los fans del cantante creen que Selena lo ha tratado muy mal, y por lo tanto, no se merece que Bieber le diga 'guapa'.