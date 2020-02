Justin Bieber se ha situado durante los últimos años en el foco mediático, y no precisamente por su carrera musical, sino por sus continuos problemas de adicción con las drogas y conductas agresivas en público que le han hecho sombra desde los 19 años, según confesó él mismo en sus redes sociales.

¡Y ahora Bieber vuelve a la carga! El intérprete está punto de publicar su nuevo disco después de cinco años fuera de la industria musical donde el artista canadiense ha tenido que hacer frente a sus adicciones, problemas de ansiedad y depresión, además de batallar con la enfermedad de Lyme que le han diagnosticado. Así, Justin Bieber ha querido detallar en primera persona todo el duro proceso que ha vivido durante este tiempo a través de los diferentes episodios que contiene su documental de Youtube Premiun, una pieza donde el artista se ha encargado de detallar de forma sincera la época en la que consumía drogas. ¡En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo donde enumera las diferentes drogas que consumía en un día durante su peor etapa!

Y uno uno de los pilares básico en ese proceso de rehabilitación ha sido Hailey Baldwin, su esposa y uno de los mayores apoyos: "Me he comprometido a mejorar porque quiero ser el mejor esposo, el mejor padre y el mejor amigo que pueda. Además, que todos los fans puedan disfrutar de la música que hago. No puedo hacerlo si no estoy sano y no lo he estado durante mucho tiempo".

