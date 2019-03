Justin Bieber, dolido con Selena Gomez: “Quiero una chica en la que pueda confiar”

Lo de Justin Bieber y Selena Gomez es el cuento de nunca acabar. Si la pareja rompió hace ya tiempo y luego se ha traído sus idas y venidas, la cosa parece no acabar nunca.

De hecho hace unos días que el canadiense contaba en una entrevista que su ex había inspirado su nuevo disco, producido por Kanye West. Pero ahora, en unas nuevas declaraciones al US Today, Bieber ha dicho: “Quiero una chica en la que pueda apoyarme. Este negocio es duro, y quiero alguien en quien pueda confiar”.

No sabemos si esto ha sido una indirecta contra Sele o no, el caso es que quizás el hecho de que ella haya afianzado su relación tan rápido con Zedd, al que Justin consideraba su amigo, sea uno de los motivos por los que ya no confíe en ella…