Justin Bieber disfruta de unas vacaciones en Miami junto a la modelo Alexandra Rodríguez

Hacía tiempo que no veíamos a Justin Bieber tan relajado y sobre todo tan sonriente. El cantante disfrutó de unos días de vacaciones en Miami junto a una acompañante hasta ahora desconocida, Alexandra Rodríguez como muestran las imágenes de Daily Mail. Las alarmas de que el intérprete de 'Sorry' haya encontrado de nuevo el amor no han tardado en saltar después de verlo con esta chica.

Aunque en las imágenes no muestran una actitud especialmente cariñosa, Bieber se muestra feliz a pesar de la presencia de los fotógrafos. Además, el artista ejerció de hermano mayor y Jaxon también estuvo con ellos por la costa de Miami.

La comparación entre Selena Gomez y Alexandra no ha tardado en llegar después de ver que las dos chicas comparten color de pelo, rasgos latinos y curvas. Pero Rodríguez no fue la única compañía de la que disfrutó Bieber en Miami, ya que según US Weekly, Justin disfrutó de una noche de juerga junto a Kourtney Kardashian.