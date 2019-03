La ficha policial de Justin Bieber por conducir borracho y hacer una carrera ilegal con otro coche

SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA COMISARÍA DE MIAMI

A Justin Bieber sus actos vandálicos se le están yendo de las manos. Al principito del pop ya no le vale con llenar las calles de grafitis, lanzarle huevos a su vecino o que le encuentre gran cantidad de marihuana en su casa, ¡no! Ahora Justin ha decidido protagonizar su 'A todo gas' particular por las calles de Miami, pero no de cualquier forma sino borracho. Así ha pillado la policía a Justin esta madrugada, conduciendo borracho y participando en una carrera ilegal. Esto ha provocado su inmediata detención por parte de la policía, y que según revelan, se quedará unas cuantas horas en comisaría donde será sometido a más pruebas. ¿Cómo te quedas?