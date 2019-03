Justin Bieber detenido por conducción temeraria y exceso de velocidad

La policía está hasta el gorro de Justin Bieber y su actitud al volante. El canadiense fue detenido y citado, posteriormente, tras un encontronazo con una patrulla de carretera de California por exceso de velocidad. El joven de 18 años superaba, según la web E!News, muy por encima, la velociodad permitida.

Cuando la policía le dio el ‘stop’ a Bieber, el cantante afirmó que estaba intentando huir de los paparazzi. Pero las autoridades no han confirmado a la publicación si realmente los fotógrafos estaban involucrados en el incidente. Al parecer, hubo varias llamadas al 911 (en concreto, diez…) quejándose de que un deportivo iba haciendo “payasadas” por la carretera, poniendo en peligro al resto de conductores.

Entre los testigos de la conducción de Justin estaba, casualmente, un concejal de Los Ángeles que sí se percató de quién era el conductor… “Fue una situación caótica y muy peligrosa”, comentaba Dennis Zine. “Yo estaba conduciendo a unas 65 millas por hora cuando me pasó. Bieber estaba conduciendo de una manera imprudente y muy temeraria”.

Últimamente, Bieber no está llevando muy bien el tema de las persecuciones de los paparazzi. El pasado mes de mayo no pudo soportarlo más y terminó en una pelea con un fotógrafo, en las inmediaciones de la casa de su novia, Selena Gomez. Justin se hace mayor y parece que cada vez protege más su vida privada… Esperemos que estas huidas no le hagan tener ningún susto. ¡Precaución al volante, querido Justin!