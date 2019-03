Justin Bieber desafina durante su actuación en el V Festival cantando 'Love Yourself'

Sus fans aseguran que ha sido su peor concierto

La resaca le ha jugado una mala pasada a Justin Bieber. El cantante era uno de los más esperados en el V Festival en Londres, pero después de su pésima actuación, sus fans no han dudado en asegurar que ha sido su peor concierto. Sin afinar, perezoso y con gesto de cansado, Bieber intentaba entonar su ya icónico 'Love Yourself'. ¿Con quién saldría de fiesta el intérprete de 'Sorry'?