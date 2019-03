Justin Bieber, ¿demasiado joven para conducir?

Parece que la cara de niño de Justin Bieber no siempre le trae beneficios. El cantante de 17 años es conocido por su apariencia juvenil. Sin embargo, ya ha comprobado que no le vendría nada mal aparentar más de edad, sobre todo si no quiere tener problemas con la policía.

Y es que a pesar de tener carnet de conducir, Justin ha tenido que acabar por dar explicaciones al agente de policía que, al verle conduciendo un Rolls-Royce descapotable, le hizo parar para comprobar que el joven tenía la edad para conducir.

Tal y como comenta un testigo de los hechos a Hollywoodlife.com: "Le hizo parar a un lado porque creyó que era raro que un niño condujese un Rolls-Royce descapotable. El agente le pidió a Justin el carnet y Justin se lo mostró".

Justin iba acompañado de su amigo Sean Kingston, que le había dejado conducir su coche. "Justin y Sean son muy amigos y Sean le explicó al policía que el coche era suyo. Mientras tanto, la gente empezó a reconocer a Justin y se agruparon alrededor del coche. Enseguida había como 20 personas junto al coche sacando fotos a Justin", explicó la fuente.

Según testigos, no sorprendió que el agente hiciera parar a Justin "porque conducía como una viejecita al volante".

"Le pararon porque parecía un niño de 12 años y cuando la policía se acercó y la gente se dio cuenta de que era Justin todo el mundo empezó a cuchichear y a reirse. Pero fue muy educado y amable con los agentes", comentaron otros testigos.