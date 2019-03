Justin Bieber demandará al New York Daily si no retira las fotos de su desnudo integral

Justin Bieber no gana para disgustos. El cantante de 'What do you mean?' ha visto cómo esta semana las fotos de su cuerpo desnudo daban la vuelta al mundo después de que uno de los fotógrafos del New York Daily le pillase desprevenido durante las vacaciones en Bora Bora de las que Bieber está disfrutando junto a Jayde Pierce.

Ahora, el joven artista, cansado del acoso de los medios, está planteándose la posibilidad de demandar a la publicación estadounidense si no retiran las fotografías que, según sus abogados, vulneran el derecho a la intimidad y a la propia imagen del vocalista.

Esta medida será puesta en marcha si el medio no retira las instantáneas, petición que efectuó formalmente el bufete de abogados que representa al cantante tras la salida de las polémicas fotografías: "Recientemente hemos sido informados de que su empresa ha obtenido y está distribuyendo fotografías no autorizadas de nuestro cliente que incluye imágenes que lo muestran sin ropa".

A pesar de la polémica, Justin ha evitado pronunciarse sobre este incidente al respecto, aunque sí lo ha hecho una fuente cercana al solista. "Es extraño y repulsivo saber que hay alguien haciendo fotos de un momento tan privado. Justin no está avergonzado por las fotos, pero sí muy enfadado. Este viaje se planeó con el objetivo de conseguir privacidad y ellos (los medios) siguen acosándole", ha comentado una fuente cercana al artista al portal HollywoodLife.