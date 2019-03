Justin Bieber, demandado por 'agresión y amenazas' a un vecino de Los Ángeles

Ser joven, cantante de éxito y uno de los artistas con más fans incondicionales no debe ser fácil. Pero lo que está claro es que Justin Bieber no para de 'liarla' últimamente. El cantante está siendo investigado debido a una denuncia presentada por un vecino suyo en la lujosa 'urba' de Calabasas (California), en la que acusa al artista de 'agresión y amenazas'. Según informa TMZ, el 'encontronazo' tuvo lugar el pasado martes y la policía del condado de Los Ángeles se ha tomado el asunto muy en serio.

Respecto al detonante de la intensa discusión algunas fuentes apuntan a que fue la queja del mencionado vecino, debido a que durante la ausencia de Justin por su gira por Europa en su casa había habido numerosas fiestas de lo más ruidosas. Otras fuentes señalan que la queja era por el ruido, pero no de las 'partys locas', sino del Ferrari del cantante calle arriba y calle abajo. ¿Quién lo conducía? De momento es un misterio...

No obstante, fuentes relacionadas con el séquito de seguridad defienden que la culpa no fue del artista y afirman que fue el susodichoso vecino quien entró en la propiedad de Justin y empezó a gritar. Sea como fuere, parece que de nuevo el rapero Lil Twist, amigo de Jus, tiene algo que ver. Y no nos podemos olvidar de que hace no mucho Lil fue detenido mientras conducía el Ferrari de Justin y un fotógrafo murió atropellado al intentar captar el momento. ¿Será la influencia de 'malas compañías' lo que está afectando al cantante?

Por si esto fuera poco, el lunes por la noche después de un concierto en Lodz (Polonia), Justin se quitó la camisa en un coche que le trasladaba al aeropuerto y por allí que se paseó con el torso al aire. Teniendo en cuenta que se encontraban a 10 grados bajo cero y que no se trataba de ninguna medida de control, no logramos entender la motivación del cantante para hacer esto. What happen Justin? Menos mal que sus 'beliebers' siempre están ahí...