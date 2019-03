¡Justin Bieber es un creído!

Justin Bieber se ha convertido en todo un fenómeno mediático tras sacar su single ‘Baby’, conciertos multitudinarios, miles de fans, chicas suspirando por sus huesos y... ¿cómo está llevando toda esta fama Bieber?

Justin sorprendió con estas declaraciones a la revista ‘Vanity Fair’ cuando le preguntaron sobre cómo calificaba su imagen, a lo que respondió sin dudar que tenía muy buena apariencia. Y por si no había sonado casi creído añadió: "No trato de ser arrogante, pero si voy caminando por la calle y una chica me ve, y se gira para mirarme será porque estoy bastante bien, ¿no?”.

Pero si pensabais que habíais oído todo sobre el cantante canadiense... no sólo se considera guapo sino que se define como un “loco”, su mente no para de trabajar y se considera una persona diferente. Afirma que los mejores músicos también está locos, por lo que no le importa estar loco porque eso significa que es un buen músico.

Guapo y buen cantante, ¿qué más Justin? No estaría mal un poquito de humildad, porque por muy mono y bien que cantes no queda bien que lo vayas diciendo por ahí a diestro y siniestro, aún te queda mucho por aprender pequeño Justin.