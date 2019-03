Justin Bieber cree que es el único hombre con el que Selena Gomez ha mantenido relaciones sexuales

UNA FUENTE DEL CANTANTE LO REVELA AL HOLLYWOODLIFE.COM

Justin Bieber parece que lo tiene todo muy claro. Desde que Selena Gomez publicó su nuevo videoclip, 'The Heart Wants What It Wants', Justin no tuvo dudas sobre que este tema iba dirigido a él. Además, una fuente ha revelado que el cantante cree que ha sido el único hombre con el que Selena se ha acostado.