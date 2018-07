Justin Bieber se corta las rastas del pelo y revoluciona las redes sociales

cambio radical de look

Hace varios meses que llevamos viendo a Justin Bieber con un look diferente con el que se dio a conocer. Así, el cantante se dejó primero el pelo largo, luego se lo tiñó de rubio platino y después se hizo rastas. Una decisión que no convenció del todo a sus fans y que parece ser ha meditado por lo que ha decidido raparse el pelo y cambiar radicalmente de aspecto. Bieber publicó su nuevo look en las redes sociales y ha formado todo un revuelo en Twitter llegando a ser Trending Topic con el hashtag #RIPJustinHair.