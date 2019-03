Justin Bieber se corona como el gran triunfador de los MTV EMA 2015 con cinco galardones

Si hubo un nombre que se escuchó en repetidas ocasiones anoche en Milán durante la gala de los EMA MTV 2015 fue el de Justin Bieber.

El canadiense fue el gran triunfador de la noche, ya que acabó con cinco galardones bajo el brazo. Mejor Actuación Masculina, Mejor Look, Worldwide Act: Amércia del Norte, Mejor Colaboracón y Mejores Fans.

Tanto triunfo el cantante que dejó a One Direction en un segundo plano, ya que sólo se llevaron el de Mejor Artista Pop. Pero no fueron los únicos que se llevaron: Ed Sheeran se llevó dos a Mejor Directo y mejor World Stage, Nicki Minaj a Mejor Hip Hop, Rihanna como Mejor Artista Femenenia, Shawn Mendes como Mejor Artista Revelación y Mejor Push y Taylor Swift Mejor Canción por ‘Bad Blood’.

Sobre el escenario se montó una auténtica fiesta bajo el mando de sus dos presentadores: Ruby Rose y Ed Sheeran, y las fans italianas de Bieber enloquecieron con la actuación de su ídolo que se marcó un ‘What do you mean’ por todo lo alto. Además, Jason Derulo cantó su ‘Want to Want Me’ entre fuegos artificales y patinadores, mientras que los espejos y la purpurina fueron los protagonistas de la actuación de Ellie Goulding, que interpretó su conocidísimo tema ‘Love Me Like You Do’, tema de la banda sonora de ’50 Sombras de Grey’.