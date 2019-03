Justin Bieber se convierte en reportero por una noche

COGIÓ UN MICRÓFONO Y UN BIGOTE EN LOS PREMIOS DE LA CRÍTICA

Justin Bieber no sólo canta y se liga a las jovencitas de medio mundo. Ahora, el niño quiere ser reportero, así que no dudó en coger un micrófono y ponerse un bigote e ir entrevistando a todos los asistentes a los Premios a la Crítica celebrados en Los Ángeles. ¿Qué no hace este chico?