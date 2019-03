Justin Bieber se convierte en dibujo animado

Para aquellos a los que les guste Justin Bieber y no piensen que el cantante está hasta en la sopa, ahora, también pueden disfrutar de él en Youtube. Y no precisamente a petición del joven, sino gracias a un joven fan, conocido por realizar vídeos de famosos.

Justin que no tenía ni idea sobre este video hasta este fin de semana, ha declarado que le ha hecho mucha gracias y ha sido él mismo quien sorprendía a sus fans enlazándolo desde su Twitter personal.

El episodio titulado 'The Justin Bieber Show' no tiene ninguna lógica aparente y el propio Justin ha sido incapaz de explicar su significado. "Esto simplemente me ha parecido divertido, no sé por qué", ha comentado el cantante.

El capítulo de apenas un minuto, ya tiene más de un millón de visitas desde que se publicara este verano, y más de siete mil comentarios. Está claro que todo lo que lleva el nombre de Justin Bieber se convierte en oro.