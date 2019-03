Justin Bieber se convierte en el cantante con los fans más fieles

Por fin es jueves y ha llegado el momento de conocer al ganador de la batalla celebrity. Esta vez el ganador del ring se ha impuesto de forma aplastante, así que beliebers estáis de enhorabuena: Justin Bieber es el claro vencedor de esta semana.

Con más de 20.000 votos, Justin Bieber se ha impuesto sobre One Direction que han alcanzado solo unos 13.000 votos. Por lo que solo podemos decir que a la pregunta de quién es el rey sobre el escenario al principito del pop no hay quien le quite la corona.

Y esta semana estos son los comentarios que se han llevado el oro, la plata y el bronce porque sus defensas han tenido razones de peso:

El oro es para…

CharlieMonroe87 Por supesto, sin duda alguna, One Direction!!!! son artistas por naturaleza y lo llevan en la sangre. Cuando salen al escenario lo dan todo y hacen vibrar a sus fans. Justin Bieber está acabado. It´s Over!!!!

La plata es para…

gemabepe Los reyes indiscutibles de esta batalla son One Direction. Viva Louis Tomlinson!!

Y el bronce se lo lleva…

@EmmaPeco las más leales??? Los @backstreetboys que llevamos 20 años a su lado!!!!

La semana que viene la próxima batalla estará esperando vuestros votos y comentarios.