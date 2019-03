Justin Bieber confiesa si 'What do you mean?' va dirigida a Selena Gomez

en el show de Ellen DeGeneres

Justin Bieber por fin ha respondido a la cuestión que se lleva planteando desde el lanzamiento de su nuevo single y que tanto inquieta a sus fans: ¿Habla 'What do you mean?' sobre Selena Gomez? Ellen DeGeneres ha sido la responsable de hacer hablar al artista sobre el significado de la canción, que, según ha asegurado, se refiere a las mujeres en general y no a Selena en particular. ¿Será verdad?