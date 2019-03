Justin Bieber confiesa que se desnudará si le ofrecen 25 millones de dólares

Justin Bieber ha decidido abrir un casting destinado a elegir al nuevo cuerpo de baile de su gira Belive Tour, dando esta oportunidad única a todos sus fans. La estrella del pop ha querido agradecer la incondicionalidad que le prestan todos sus seguidores día a día, por ello ha creado esta nueva y original iniciativa. Un casting para elegir a sus nuevos bailarines que se desarrollará entre este año y el próximo 2013. ¿Dónde puedes apuntarte? Entra en la web DS2DIO, ahí podrás informarte de todo.

Pero aquí no se queda la cosa. Justin también es noticia por una increible confidencia. El cantante ha asegurado que sería capaz de desnudarse. ¡Sí, sí! ¡Cómo lo estáis leyendo! Eso sí, no piensa hacerlo por menos de 25 millones de dólares... Otra manera de agradecer a más de un seguidor su apoyo, ¿no? Esta idea, propuesta por un periodista de la BBC Radio parece algo más complicada, pero no imposible. ¡Una recolecta ya!

Parece que todo el mundo tiene un precio... ¡Incluso un multimillonario como Bieber! Y aunque el intérprete de Never Say Never tenga fama de recatado, puede ser capaz de dejar sus principios a un lado si le ofrecen una cantidad como esta. ¿Estarán dispuestas sus fans a que todo el mundo vea el cuerpo del canadiense o, por el contrario, no ven normal estas declaraciones?