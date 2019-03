Justin Bieber confiesa haber recibido la visita de Dios

Aunque ha comenzado el año con nuevo escándalo tras ser expulsado de las ruinas mayas de Tulum en México, Justin Bieber asegura haber comenzado el año de una forma muy tranquila y mística. Sí, el cantante ha revelado que hace días recibió una visita muy especial: Dios.

Bieber ha confesado haber escuchado la voz de Dios, un momento que asegura haberle cambiado la vida y encarar sus problemas de forma diferente: "Dios me estaba diciendo algo. No voy a dar detalles de lo que estaba haciendo o dónde estaba, pero desperté un día y sentí que Dios me estaba diciendo algo. Simplemente escuché la voz y fue como '¿sabes qué? voy a cambiar mi vida'".

Aunque asegura que esta voz celestial le ha hecho tomarse la vida de forma diferente, el artista confiesa que no va a dejar de hacer de las suyas, ya que piensa que Dios no quiere que deje de divertirse y pasarlo bien. ¿Estamos ante un nuevo Bieber?