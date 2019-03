Justin Bieber compone una canción que podría ir dedicada a Selena Gomez: 'Perfect Together'

Justin Bieber podría haber escrito una canción dedicada a Selena Gomez, ya que se ha filtrado una nueva canción del principito del pop y resulta que la letra tiene mucho que ver con su ex. La canción se llama 'Perfect Together' y la letra habla acerca de una relación que a veces ha sido dura… ¿Querrá Justin volver con Selena?

Una parte de la canción dice así: "I know I’m not perfect sometimes. I know you’re not perfect sometimes but even when it’s wrong it feels right. ‘Cause we’re perfect together, perfect together". Aunque anteriormente también había salido a la luz el vídeo, ha sido borrado de todas las redes sociales.

Los fans han enloquecido al oír este nuevo tema, aunque aún no sabemos si será parte de su nuevo disco, o simplemente es una demo. Pero lo que está claro, es que Justin y Selena no dan un paso en falso, ya que hace poco veíamos como el canadiense le dedicaba una canción a su ex por su cumple.