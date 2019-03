Justin Bieber se come a besos a su madre y a sus abuelos durante la premiere de ‘Believe’

Después de las últimas noticias que apuntaban a una posible retirada de Justin Bieber del mundo de la música, sus fans pueden quedarse por el momento tranquilas, al menos durante Navidad, que será cuando puedan ver en la gran pantalla la nueva película documental del cantante, ‘Believe’.

El cantante disfrutó de lo lindo sobre la alfombra roja de Los Ángeles y se rodeó de sus familiares en un momento tan especial. En la premiere pudimos verle comiéndose a besos a su madre y posando con sus abuelos y es que, a pesar de las polémicas y escándalos que ha protagonizado a lo largo del último año, Bieber sigue demostrando que tiene su corazoncito…

‘Believe’ es la secuela de ‘Never Say Never’, una peli que por seguro su ex, Selena Gomez, no piensa ver ya que ha confesado: “Ver su película sería una auténtica tortura”. ¡Seguro que las ‘beliebers’ no piensan lo mismo!