Justin Bieber se codea con los Kardashian en Ibiza

El ídolo de las adolescentes no para ni un segundo. Así, se ha rendido ante la gran noche ibicenca en compañía del clan Kardashian al completo.

Kim y su familia han elegido la isla pitiusa para disfrutar de sus playas y clima. Aprovechando el cumpleaños del director artístico de Givenchy, los Kardashian compartieron risas y confidencias con el joven Bieber. De hecho, con la que más colegueo tuvo fue con la mayor, Kris Jenner, con la que se hizo una foto abrazándola para compartir con las 'beliebers' en su cuenta oficial de Instagram.

Con tanto postureo en las redes nos preguntamos si podrá ser Justin el próximo fichaje para el reality de las hermanas Kardashian Keeping up with the Kardashians.