Justin Bieber cierra su cuenta de Instagram

EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR

Tras haberse hecho conocida la relación entre Justin Bieber y Sofia Richie, los fans del intérprete de 'What Do You Mean?' no han parado de criticar duramente a la hija de Lionel Richie. El cantante les amenazó con cerrarse el perfil de Instagram si no acababan los insultos y las comparaciones con Selena Gomez, y así ha sucedido: las críticas no han concluido y Bieber ha cerrado su cuenta de Instagram.