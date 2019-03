Justin Bieber, celoso del nuevo videoclip de Selena Gomez 'Hands To Myself'

Selena Gomez se convertía en la protagonista del día tras publicar su nuevo videoclip 'Hands To Myself'. Un vídeo en el que la cantante se convierte en una sexy acosadora. La exniña Disney ha publicado su videoclip más sensual y caliente hasta la fecha acompañada del modelo Christopher Mason.

Y como no podía ser de otra manera, Justin Bieber ha estallado por los celos. Aunque en un principio el cantante aseguró que no iba a verlo, cuando escuchó que Sele salía muy, muy sexy, el principito del pop no pudo contenerse y cayó en la tentación de verlo.

Y claro como donde hubo amor quedan cenizas, ahora Justin no puede parar de visualizar el vídeo una y otra vez. Así lo ha revelado una fuente del cantante al portal HollywoodLife.com: "Ahora que lo ha visto, no puede parar de reproducirlo, lo hace para mantener el control sobre ella. Él siente celos de que ahora mismo podría tenerla y no es así". ¡Un episodio más en el culebrón 'Jelena'!