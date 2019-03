Justin Bieber celebra su 19 cumpleaños junto a su nueva 'amiga', Ella Paige

Desde que en 2008 Justin Bieber fue fichado por su representante, Scooter Braun, este joven cantante ha sido el ídolo de masas por antonomasia. No sólo han sido sus temazos pop los que han hecho que Justin ascienda al estrellato como la espuma, sino que son muchas las polémicas, rumores y verdades que preceden a este joven londinense que hoy cumple 19 años.

Poco queda de aquel niño educado por una madre soltera y al que le interesaba el hockey y el ajedrez, manteniendo su afición por la música un tanto escondida. Aprendió él solo a tocar el piano, la batería, la guitarra y la trompeta, y poco después su madre publicó en Youtube un vídeo de su hijo interpretando canciones de artistas internacionales. Eso fue el principio de uno de los cantantes con más fama del mundo.

Hoy, todo el mundo conoce al artista del pop. Ya sea por los éxitos de sus discos ‘My world’, ‘Under The Mistletoe’ y ‘Believe’, o por sus innumerables apariciones en la prensa rosa internacional. Ya que haga lo que haga o vaya a donde vaya, Justin es noticia y está en boca de todos. Así que su 19 cumpleaños no podía ser menos y el ídolo de masas se ha encargado de organizar un fiestón por todo lo alto junto a multitud de chicas y entre las que se encontraba, como no, la que ya aseguran es su nueva pareja: Ella-Paige Roberts-Clarke.

La que no estuvo ni por asomo en su súper 'party' fue Selena Gómez, con la que ha vivido una de las relaciones más intermitentes del mundo celebritero, hasta que ha llegado a su fin. Y es que desde que lo dejaron en noviembre del año pasado, su amor ha ido y venido constantemente por múltiples causas. Celos por una supuesta más que amistad con la modelo Bárbara Palvin, una infidelidad en la que estaba Rihanna de por medio o, incluso, por temas de consumo de marihuana. Vamos, una larga lista de situaciones imperdonables para Selena.

Así que, visto lo visto, el cantante empieza una nueva era sentimental en sus recién cumplidos 19 pero manteniendo el mismo éxito entre el público que le lanzó ahora hace cinco años a lo más alto. ¡Felicidades, Justin!